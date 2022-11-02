Кулеба провів розмову з турецьким колегою: про що говорили

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його турецький колега Мевлуд Чавушоглу провели телефонну розмову під час якої обсудили роботу зернового коридору і звільнення українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Кулеби в Twitter .

"Подякував йому за зусилля, які привели Росію до повернення до Чорноморської зернової ініціативи, та обговорив додаткові шляхи пом'якшення глобального продовольчого кризи, спричиненого нічим не спровокованим та необґрунтованим вторгненням Росії в Україну", - написав він.

Водночас, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у Twitter , що також провів розмову з Чавушоглу.

"На основі діалогу між президентами України та Туреччини ми погодили подальші кроки щодо забезпечення роботи зернового коридору та звільнення українських в'язнів", - зазначив дипломат.

Раніше повідомлялось, що судна з українським продовольством під турецьким прапором і далі виходять з портів у Чорному морі, незважаючи на припинення участі Росії у "зерновій угоді".

Нагадаємо, що в ООН очікують, що судна знову почнуть рухатися зерновим коридором 3 листопада.