Кулеба провел разговор с турецким коллегой: о чем говорили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлуд Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили работу зернового коридора и освобождение украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Кулебы в Twitter .

"На основе диалога между президентами Украины и Турции мы согласовали дальнейшие шаги по обеспечению работы зернового коридора и освобождению украинских заключенных", - отметил дипломат.

В то же время, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter, что также провел разговор с Чавушоглу.

"Поблагодарил его за усилия, которые привели Россию к возвращению к Черноморской зерновой инициативе, и обсудил дополнительные пути смягчения глобального продовольственного кризиса, вызванного ничем не спровоцированным и необоснованным вторжением России в Украину", - написал он.