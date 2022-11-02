Кулеба провел разговор с турецким коллегой: о чем говорили
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлуд Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили работу зернового коридора и освобождение украинских пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Кулебы в Twitter.
"На основе диалога между президентами Украины и Турции мы согласовали дальнейшие шаги по обеспечению работы зернового коридора и освобождению украинских заключенных", - отметил дипломат.
В то же время, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter, что также провел разговор с Чавушоглу.
"Поблагодарил его за усилия, которые привели Россию к возвращению к Черноморской зерновой инициативе, и обсудил дополнительные пути смягчения глобального продовольственного кризиса, вызванного ничем не спровоцированным и необоснованным вторжением России в Украину", - написал он.
Ранее сообщалось, что суда с украинским продовольствием под турецким флагом и дальше выходят из портов в Черном море, несмотря на прекращение участия России в "зерновом соглашении".
Напомним, что в ООН ожидают, что суда снова начнут двигаться по зерновому коридору 3 ноября.