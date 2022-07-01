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Кулеба просит Запад предоставить современные ПРО: помогите спасти жизни

Новина українською →
Киев, Пятница 01 июля 2022 20:21
Кулеба просит Запад предоставить современные ПРО: помогите спасти жизни Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Западные партнеры должны предоставить Украине современные системы противоракетной обороны (ПРО), чтобы защититься от таких ударов, как по Одесской области в ночь на 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Террористическое государство Россия продолжает войну против мирного населения, нанося ночные ракетные удары по Одесской области, в результате чего погибают десятки людей, в том числе дети. Призываю партнеров как можно быстрее обеспечить Украину современными системами ПРО. Помогите нам спасти жизни и положить конец этой войне", - отметил он.

Напомним, в ночь на 1 июля российские войска запустили ракеты по курортной Сергеевке в Одесской области. В результате разрушены многоэтажка и база отдыха, погиб 21 человек.

Ранее президент США Джо Байден обещал закупить для Украины современные противоракетные системы.

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