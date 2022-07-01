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Кулеба просить Захід надати сучасні ПРО: допоможіть врятувати життя

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 20:21
Кулеба просить Захід надати сучасні ПРО: допоможіть врятувати життя Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Західні партнери мають надати Україні сучасні системи протиракетної оборони (ПРО), щоб захиститися від таких ударів, як по Одеській області в ніч на 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдаючи нічних ракетних ударів по Одеській області, в результаті чого гинуть десятки людей, в тому числі діти. Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя і покласти край цій війні", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські війська запустили ракети по курортній Сергіївці в Одеській області. В результаті зруйновані багатоповерхівка і база відпочинку, загинула 21 особа.

Раніше президент США Джо Байден обіцяв закупити для України сучасні протиракетні системи.

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