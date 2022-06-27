Белый дом на этой неделе объявит о покупке Украине современной системы ПРО, - CNN

США уже на этой неделе планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Президент Джо Байден недавно объявил, что США предоставят Украине современные ракетные системы и боеприпасы. В ответ на запросы украинских сил на этой неделе, вероятно, также будет объявлено о новом пакете военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Напомним, министр обороны Алексей Резников призвал НАТО закрепить развертывание системы ПРО в Украине в своей стратегии. Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла определенных договоренностей с партнерами о поставках систем противоракетной обороны.

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