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Белый дом на этой неделе объявит о покупке Украине современной системы ПРО, - CNN

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Вашингтон, Понедельник 27 июня 2022 02:02
Белый дом на этой неделе объявит о покупке Украине современной системы ПРО, - CNN Президент США Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США уже на этой неделе планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президент Джо Байден недавно объявил, что США предоставят Украине современные ракетные системы и боеприпасы. В ответ на запросы украинских сил на этой неделе, вероятно, также будет объявлено о новом пакете военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Напомним, министр обороны Алексей Резников призвал НАТО закрепить развертывание системы ПРО в Украине в своей стратегии. Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла определенных договоренностей с партнерами о поставках систем противоракетной обороны.

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