UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба просит Раду не голосовать за обращение к США по статусу союзника вне НАТО

Автор: Милан Лелич

Верховная рада Украины не должна голосовать за обращение к США по поводу предоставления статуса основного союзника вне НАТО. Это решение может поломать стратегическую логигу государства.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он напомнил, что в прошлом году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО, который дает реальное углубление взаимодействия с альянсом.

"Неделю назад во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США для укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является амбициознее статуса "основного союзника вне НАТО", - отметил Кулеба.

По его мнению, Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО.

"Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами. Парламент имеет право принимать решения, которые считает необходимым. Однако на этом фоне идея обращения в США по статусу "основного союзника вне НАТО" не несет добавленной стоимости для безопасности Украины", - подчеркнул министр.

Он также назвал данный вопрос "попыткой политического хайпа".

"Я прошу народных депутатов не принимать решение, которое ломает стратегическую логику государства, и дать дипломатам продолжить профессионально делать свое дело. Мы достигнем еще больших результатов, если отдельные политические силы подчинят свои личные внутриполитические интересы общей для всех задаче защиты национальных интересов Украины в мире", - добавил Кулеба.

Напомним, вчера посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что статус основного союзника США вне НАТО дается тем странам, которые не намерены или не могут вступить в альянс в силу политических или географических причин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаВерховная рада