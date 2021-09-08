Кулеба просить Раду не голосувати за звернення до США щодо статусу союзника поза НАТО

Зокрема, він нагадав, що минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО, який дає реальне поглиблення взаємодії з альянсом.

"Тиждень тому під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою США для зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду з США в сфері безпеки і оборони, яка по ряду параметрів є більш амбітніша за статус "основного союзника поза НАТО", - зазначив Кулеба.

На його думку, Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО.

"Для цього ми і втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами. Парламент має право приймати рішення, які вважає за необхідне. Однак на цьому тлі ідея звернення до США за статусом "основного союзника поза НАТО" не несе доданої вартості для безпеки України", - підкреслив міністр.

Він також назвав дане питання "спробою політичного хайпу".

"Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України в світі" , - додав Кулеба.