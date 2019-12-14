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Кулеба: мы просим от администрации Трампа справедливого отношения

Новости » Политика     14.12.2019 - 03:10
Кулеба: мы просим от администрации Трампа справедливого отношения
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Он отметил, что Украина не хочет каких-либо обвинений со стороны США

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в Вашингтоне на фоне расследования в деле об импичменте президента Дональда Трампа заявил, что Украина ищет справедливого отношения от Соединенных Штатов, и подчеркнул тесные отношения между двумя странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Кулеба заявил, что встречался с законодателями Палаты и Сената и членами Совета национальной безопасности и Государственного департамента, включая заместителя государственного секретаря Дэвида Хейла, которые давали показания в прошлом месяце перед Комитетом по разведке Палаты представителей в деле об импичменте. Дипломат назвал свои встречи "очень дружелюбными".

"Все, что мы просим от наших коллег в администрации США, - это справедливое обращение. Мы не хотим, чтобы нас обижали и обвиняли. Нам просто нужен справедливый, сбалансированный взгляд на то, чего достигла Украина, где она находится и куда она движется", - сказал Кулеба.

Он также добавил, что стратегический характер отношений Украины с Соединенными Штатами остается неизменным, "и мы будем двигаться вперед".

Ранее Кулеба заявил, что Киев работает над подготовкой полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

РБК-Украина писало, что Помощник президента Украины Андрей Ермак опроверг показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа.

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