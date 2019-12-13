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Украина работает над подготовкой полноценного визита Зеленского в США, - Кулеба

Новости » Политика     13.12.2019 - 21:32
Украина работает над подготовкой полноценного визита Зеленского в США, - Кулеба
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Кулеба отметил стратегическую природу отношений Киева с Вашингтоном

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над подготовкой полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CSPAN.

По словам Кулебы, сейчас идет работа над организацией визита Зеленсього в Вашингтон. Также вице-премьер-министр отметил стратегическую природу отношений Украины с Соединенными Штатами.

"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо упомянуть о NDAA (закон о государственном оборонном бюджете США - ред.), который был принят только два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США оказывают Украине", - заявил он.

Напомним, 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Во время встречи президенты обсуждали дело об импичменте, нормандскую встречу, санкции против России, газопровод "Северный поток-2" и ряд других вопросов.

Как известно, изначально планировались две встречи Зеленского и Трампа: в Польше и в США. В частности, планировалось, что Зеленский и Трамп проведут встречу 1 сентября в Варшаве, однако президент США отменил визит из-за урагана, который надвигался на Флориду.

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