В Конгрессе США утвердили две статьи импичмента Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Голосование за пункты обвинения состоится на следующей неделе

Юридический комитет Конгресса Соединенных Штатов Америки в пятницу, 13 декабря, утвердил 2 статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, комитет по вопросам юстиции Палаты представителей США утвердил пункты обвинения Трампа о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Речь идет о расследовании возможного давления американского президента на Украину.

Отмечается, что голосование Конгресса относительно этих двух пунктов состоится на следующей неделе. После голосования в течение нескольких недель дело будет передано в Сенат. Ожидается, что Сенат не поддержит импичмент президента США, поскольку большинство там принадлежит республиканцам.

Напомним, 10 декабря демократы Палаты представителей выдвинули два обвинения президенту Трампу. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Также РБК-Украина писало, что Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.