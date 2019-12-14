ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кулеба: ми просимо від адміністрації Трампа справедливого ставлення

Новини » Політика     14.12.2019 - 03:10
Кулеба: ми просимо від адміністрації Трампа справедливого ставлення
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Він зазначив, що Україна не хоче жодних звинувачень з боку США

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба у Вашингтоні на тлі розслідування у справі про імпічмент президента Дональда Трампа заявив, що Україна шукає справедливого ставлення від Сполучених Штатів, і підкреслив тісні відносини між двома країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Кулеба заявив, що зустрічався з законодавцями Палати і Сенату і членами Ради національної безпеки і Державного департаменту, включаючи заступника державного секретаря Девіда Хейла, які давали свідчення в минулому місяці перед Комітетом з розвідки Палати представників у справі про імпічмент. Дипломат назвав свої зустрічі "дуже доброзичливими".

"Все, що ми просимо від наших колег в адміністрації США, - це справедливе поводження. Ми не хочемо, щоб нас ображали і звинувачували. Нам просто потрібен справедливий, збалансований погляд на те, чого досягла Україна, де вона знаходиться і куди вона рухається", - сказав Кулеба.

Він також додав, що стратегічний характер відносин України зі Сполученими Штатами залишається незмінним, "і ми будемо рухатися вперед".

Раніше Кулеба заявив, що Київ працює над підготовкою повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон.

РБК-Україна писало, що Помічник президента України Андрій Єрмак спростував показання посла США в ЄС Гордона Сондленда в рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.

У США перенесли голосування за статтями звинувачення Трампа на день Білий дім пояснив затримку військової допомоги Україні
Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся