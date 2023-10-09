Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це

Україна ніколи не погодиться на будь-які територіальні поступки Росії. Умовою для переговорів щодо закінчення війни є повне виведення військ країни-агресора з української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю Forbes .

"Поки український прикордонник не повернеться на останній прикордонний пункт на сході України або на острові Тузла, мій меседж до тих, хто наважиться запропонувати якісь територіальні поступки - навіть не думайте про це", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що якщо хтось наважиться з ним про таке говорити, у них "буде неприємна розмова".

Він додав, що лише виведення російських військ з території України може стати умовою для початку переговорів між країнами.

"Якщо я побачу принаймні початок цього виведення та переконаюся, що це реальне виведення, а не декорація, зрозумію - вони налаштовані на переговори", - зазначив Кулеба.

Пропозиції щодо територіальних поступок

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України від деяких чиновників надходили пропозиції щодо пришвидшення закінчення війни в разі територіальних поступок з боку України. Піддаючись на погрози Путіна деякі чиновники були згодні на те, щоб віддати частину Українських земель до складу РФ.

Однак українські чиновники та президент Володимир Зеленський неодноразово наголошували, що територіальні поступки з боку України жодним чином не вгамують бажання Путіна, а навпаки дадуть йому зрозуміти, що його стратегія вірна й він зможе й надалі діяти таким самим чином.

Серед чиновників, що погоджувались на умови РФ був і колишній президент США Дональд Трамп, який заявив, що домовився б з Росією та дозволив відібрати частину української території, щоб уникнути війни.

Також під час свого туру Європою спецпредставник Китаю Лі Хуей запропонував залишити під контролем Росії тимчасово окуповані території України.