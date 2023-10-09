Кулеба о предложениях по территориальным уступкам РФ: даже не думайте об этом

Украина никогда не согласится на какие-либо территориальные уступки России. Условием для переговоров по окончании войны является полный вывод войск страны-агрессора с украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью Forbes .

"Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки - даже не думайте об этом", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что если кто-то решится с ним о таком говорить, у них "будет неприятный разговор".

Он добавил, что только вывод российских войск с территории Украины может стать условием для начала переговоров между странами.

"Если я увижу по крайней мере начало этого вывода и убедись, что это реальный вывод, а не декорация, пойму - они настроены на переговоры", - отметил Кулеба.

Предложения по территориальным уступкам

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины от некоторых чиновников поступали предложения по ускорению окончания войны в случае территориальных уступок со стороны Украины. Поддаваясь на угрозы Путина некоторые чиновники были согласны на то, чтобы отдать часть украинских земель в состав РФ.

Однако украинские чиновники и президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивали, что территориальные уступки со стороны Украины никоим образом не утолят желание Путина, а наоборот дадут ему понять, что его стратегия верна и он сможет и в дальнейшем действовать таким же образом.

Среди чиновников, которые соглашались на условия РФ, был и бывший президент США Дональд Трамп, который заявил, что договорился бы с Россией и позволил отобрать часть украинской территории во избежание войны.

Также во время своего тура по Европе спецпредставитель Китая Ли Хуэй предложил оставить под контролем России временно оккупированные территории Украины.