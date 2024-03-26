Кулеба про прохання передачі Taurus Україні: отримую роздратовані коментарі з Берліна

Taurus для України

Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані 500 кілометрів.

Проте Берлін цурається передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти – він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній із цілей у Москві.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що постачання Taurus вплине на здатність України захистити себе.

При цьому лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет Taurus Україні.

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