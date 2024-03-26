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Кулеба о просьбе передачи Taurus Украине: получаю раздраженные комментарии из Берлина

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получает раздраженные комментарии от правительства Германии на просьбы о поставках ракет Taurus Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Послушайте, я устал отвечать на этот вопрос. Извините. Можете цитировать меня, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные комментарии из Берлина. Оставьте это им. Они сами себя загнали в эту ситуацию. Пусть ищут выход", - заявил он. 

 

Taurus для Украины

Украина еще в прошлом году попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер Германии Олаф Шольц выступает против - он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.

Также Шольц заявлял о том, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что поставка Taurus окажет значительное влияние на способность Украины защитить себя.

При этом лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Торстен Фрай считает, что канцлер Германии Олаф Шольц в конечном итоге согласится на поставку крылатых ракет Taurus Украине.

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