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Кулеба про прохання передачі Taurus Україні: отримую роздратовані коментарі з Берліна

Вівторок 26 березня 2024 10:04
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Кулеба про прохання передачі Taurus Україні: отримую роздратовані коментарі з Берліна Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримує роздратовані коментарі від уряду Німеччини на прохання про постачання ракет Taurus Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Послухайте, я втомився відповідати на це запитання. Вибачте. Можете цитувати мене, я не проти. Але щоразу, коли я відповідаю на це запитання, я отримую роздратовані коментарі з Берліна. Залиште це їм. Вони самі себе загнали в цю ситуацію. Нехай шукають вихід", - заявив він.

Taurus для України

Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані 500 кілометрів.

Проте Берлін цурається передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти – він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній із цілей у Москві.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що постачання Taurus вплине на здатність України захистити себе.

При цьому лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет Taurus Україні.

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