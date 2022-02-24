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Кулеба призывает страны разорвать дипломатические отношения с Россией

Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны разорвать дипломатические отношения с Россией из-за вторжения в Украину. Он назвал действия РФ "наиболее дерзким со Второй мировой войны актом вооруженной агрессии в Европе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу МИД в Twitter.

"Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически исключаете наиболее дерзкий со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", - заявил Кулеба.

Напомним, что глава Европейского совета Мишель Боррель обратился к белорусам. Он призвал граждан Беларуси оказывать сопротивление агрессии против Украины.

Так известно, что российские боевики подошли вплотную к Сумам. Бои ведутся в пригороде.

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Вторжение России в УкраинуМИД РФДмитрий Кулеба