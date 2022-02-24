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Кулеба закликає країни розірвати дипломатичні відносини з Росією

Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни розірвати дипломатичні відносини з Росією через вторгнення в Україну. Він назвав дії РФ "найбільш зухвалим з Другої світової війни актом збройної агресії в Європі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням главу МЗС в Twitter.

"Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те ж саме. Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною і категорично виключаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що глава Європейської Ради Мішель Боррель звернувся до білорусів. Він закликав громадян Білорусі чинити опір агресії проти України.

Так відомо, що російські бойовики підійшли впритул до Сум. Бої ведуться в передмісті.

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Вторгнення Росії до УкраїниМЗС РФДмитро Кулеба