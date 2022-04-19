Кулеба призвал страны последовать примеру США и увеличить поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире французского телевидения обратился к мировым лидерам. Он призвал страны последовать примеру США и увеличить поставки оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой France 24.
"Я призываю все страны, включая Францию, последовать примеру Соединенных Штатов и увеличить поставки оружия", - заявил глава МИД.
Он напомнил, что США выделили Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. Она включает артиллерийские установки, снаряды и дроны.
Напомним, премьер Нидерландов после разговора с Владимиром Зеленским анонсировал новые поставки оружия Украине.
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