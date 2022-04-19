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Кулеба закликав країни наслідувати приклад США та збільшити поставки зброї Україні

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі французького телебачення звернуся до світових лідерів. Він закликав країни наслідувати приклад США та збільшити постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням France 24.

"Я закликаю всі країни, включаючи Францію, наслідувати приклад Сполучених Штатів і збільшити поставки зброї", - заявив очільник МЗС.

Він нагадав, що США виділили Україні додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. Вона включає артилерійські установки, снаряди та дрони.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів після розмови з Володимиром Зеленським анонсував нові поставки зброї Україні.

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