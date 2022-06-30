Кулеба призвал страны Африки давить на Россию: откроет безопасный путь для экспорта зерна

"Время уходит не только для нас, но и для вас. И мы хотим решить эту проблему в течение ближайших нескольких недель. Блокирование экспорта продовольствия из Украины на более длительный срок подорвет способность наших фермеров приступить к сбору нового урожая и повысит риск прерывания сельскохозяйственного цикла Украины еще на один год. Это может поставить мир перед угрозой многолетнего продовольственного кризиса", - заявил он.

Кулеба добавил, что африканские государства играют решающую роль в разблокировке украинских портов.

"Многие уже работают вместе с нами для достижения этой цели. Африканские столицы имеют значение, и они действительно влияют на позицию России. Несмотря на то, что многие страны Африки сохраняют нейтральную позицию в конфликте, который длится уже пятый месяц, Украина обязательно выполнит свою часть сделки", - подчеркнул министр.