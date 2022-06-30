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Кулеба призвал страны Африки давить на Россию: откроет безопасный путь для экспорта зерна

Новина українською →
Киев, Четверг 30 июня 2022 14:00
Кулеба призвал страны Африки давить на Россию: откроет безопасный путь для экспорта зерна Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Африканские страны должны работать вместе и оказать давление на Россию, чтобы обеспечить безопасный морской путь для экспорта украинского продовольствия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью танзанийскому изданию The Citizen.

"Время уходит не только для нас, но и для вас. И мы хотим решить эту проблему в течение ближайших нескольких недель. Блокирование экспорта продовольствия из Украины на более длительный срок подорвет способность наших фермеров приступить к сбору нового урожая и повысит риск прерывания сельскохозяйственного цикла Украины еще на один год. Это может поставить мир перед угрозой многолетнего продовольственного кризиса", - заявил он.

Кулеба добавил, что африканские государства играют решающую роль в разблокировке украинских портов.

"Многие уже работают вместе с нами для достижения этой цели. Африканские столицы имеют значение, и они действительно влияют на позицию России. Несмотря на то, что многие страны Африки сохраняют нейтральную позицию в конфликте, который длится уже пятый месяц, Украина обязательно выполнит свою часть сделки", - подчеркнул министр.

Ранее Кулеба заявлял, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

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