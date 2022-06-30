Кулеба закликав країни Африки тиснути на Росію: відкриє безпечний шлях для експорту зерна
Африканські країни повинні працювати разом і чинити тиск на Росію, щоб забезпечити безпечний морський шлях для експорту українського продовольства.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю танзанійському виданню The Citizen.
"Час йде не тільки для нас, але і для вас. І ми хочемо вирішити цю проблему протягом найближчих кількох тижнів. Блокування експорту продовольства з України на більш тривалий термін підірве здатність наших фермерів приступити до збору нового врожаю і підвищить ризик переривання сільськогосподарського циклу України ще на один рік. Це може поставити світ перед загрозою багаторічної продовольчої кризи", - заявив він.
Кулеба додав, що африканські держави відіграють вирішальну роль у розблокуванні українських портів.
"Багато хто вже працює разом з нами для досягнення цієї мети. Африканські столиці мають значення, і вони дійсно впливають на позицію Росії. Попри те, що багато країн Африки зберігають нейтральну позицію в конфлікті, який триває вже п'ятий місяць, Україна обов'язково виконає свою частину угоди", - підкреслив міністр.
Раніше Кулеба заявляв, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля недостатньо.
Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. В даний час Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.