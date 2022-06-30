Кулеба закликав країни Африки тиснути на Росію: відкриє безпечний шлях для експорту зерна

"Час йде не тільки для нас, але і для вас. І ми хочемо вирішити цю проблему протягом найближчих кількох тижнів. Блокування експорту продовольства з України на більш тривалий термін підірве здатність наших фермерів приступити до збору нового врожаю і підвищить ризик переривання сільськогосподарського циклу України ще на один рік. Це може поставити світ перед загрозою багаторічної продовольчої кризи", - заявив він.

Кулеба додав, що африканські держави відіграють вирішальну роль у розблокуванні українських портів.

"Багато хто вже працює разом з нами для досягнення цієї мети. Африканські столиці мають значення, і вони дійсно впливають на позицію Росії. Попри те, що багато країн Африки зберігають нейтральну позицію в конфлікті, який триває вже п'ятий місяць, Україна обов'язково виконає свою частину угоди", - підкреслив міністр.