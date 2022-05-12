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Кулеба призвал немецкие компании переводить свой бизнес из РФ в Украину

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Немецкие компании должны закрыть свой бизнес в России, потому что этим они помогают финансируют убийства украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Министр иностранных дел отметил, что до сих пор остается множество иностранных компаний не хотят закрываться в России. Таким образом их доходы "обагрены украинской кровью".

"Я призываю немецкий бизнес уйти из России и перебраться в Украину. Это будет искренним вкладом в мир в Европе", - подчеркнул Кулеба.

Ранее мы сообщали, что ряд мировых компаний, несмотря на заявления о выходе с рынка РФ, фактически до сих пор работают на российского потребителя. Среди них - Philip Morris, PepsiCo и Danone.

Также мы писали, что, по состоянию на 18 марта, свой бизнес в РФ закрыли более 220 мировых компаний.

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