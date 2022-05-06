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Кулеба призвал ЕС как можно быстрее ввести нефтяное эмбарго и начать обсуждение газового

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Власти Украины призывают Европейский союз как можно быстрее ввести нефтяное эмбарго России. В частности для того, чтобы начать рассмотрение газового эмбарго.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы призываем ЕС ввести скорейшее полное нефтяное эмбарго против РФ. И немедленно перейти к рассмотрению введения газового эмбарго. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет спасено и тем быстрее европейская экономика избавится от зависимости от России в энергетической сфере", - заявил он.

Напомним, ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России, которое вступит в силу через шесть месяцев. Однако сегодня еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС намерен ввести полное нефтяное эмбарго в течение 9 месяцев.

Пока идут обсуждения о введении эмбарго, власти Венгрии заявляют, что против него и будут блокировать любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоресурсов из России.

Кроме того, Греция, Мальта и Кипр заявили о негативном влиянии введение нефтяного эмбарго против РФ на страны Евросоюза.

В то же время правительство Словакии будет настаивать на том, чтобы ЕС освободил ее от эмбарго на энергоносители РФ.

Отметим, что накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не рассматривает возможность полного отказа от российского газа.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаНефтьСанкции против России