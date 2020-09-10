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Кулеба призвал ЕС давить на Россию санкциями

Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина прилагает все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным дипломатическим путем. Он рассчитывает, что ЕС и в дальнейшем будет продолжать свою политику санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения минских договоренностей.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в ходе визита в Испанию.

По его словам, в ближайшее время состоится встреча советников в нормандском формате и Украина остается преданной минским договоренностям.

"Ключ к миру в Украине находится в Москве, если Москва согласится деоккупировать наши территории, мы их быстро интегрируем и там будет нормальная жизнь", - сказал Кулеба.

Напомним, сегодня на Донбассе боевики открыли огонь по позициям украинских войск в районе населенного пункта Шумы.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во время наблюдательного полета обнаружила новые позиции боевиков на Донбассе.

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