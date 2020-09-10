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ОБСЕ обнаружила новые позиции боевиков на Донбассе

Донбасс, Четверг 10 сентября 2020 13:37
ОБСЕ обнаружила новые позиции боевиков на Донбассе
Фото: миссия ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Украина

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во время наблюдательного полета обнаружила новые позиции боевиков на Донбассе. Кроме того, зафиксировано стягивание вооружений к линии соприкосновения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в отчете от 9 сентября говорится о том, что на оккупированной территории обнаружено продление траншеи вблизи Березовского Луганской области. Кроме того, 8 сентября возле позиций вблизи Раевки Луганской области наблюдатели увидели пять боевиков с лопатами.

Также беспилотник ОБСЕ обнаружил самоходные и буксируемые гаубицы и три РСЗО "Град" в Луганской области, которые были размещены с нарушением линии отвода. А на полигоне возле Бугаевки выявлены танки.

На полигоне вблизи Тернового Донецкой области патруль зафиксировал четыре танка, а на полигоне в районе Покровки - еще десяток танков и несколько гаубиц.

Зафиксированные факты указывают на нарушение боевиками Российской Федерации договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020.

Напомним, ранее стало известно о срыве запланированной на сегодня проверки украинских позиций возле Шумов Донецкой области. Планировалось, что совместная инспекция с представителями Украины, ОБСЕ и боевиков посетит позиции, чтобы убедиться в отсутствии нарушений.

Тем временем на Донбассе сохраняется режим тишины после недавнего обострения.

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