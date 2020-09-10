Кулеба закликав ЄС тиснути на Росію санкціями

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна докладає усіх зусиль, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі мирним дипломатичним шляхом. Він розраховує, що ЄС й надалі буде продовжувати свою політику санкційного тиску на Російську Федерацію до повного виконання мінських домовленостей.

Про це Дмитро Кулеба заявив в ході візиту до Іспанії.

За його словами, найближчим часом відбудеться зустріч радників у нормандському форматі і Україна залишається відданою Мінським домовленостям.

"Ключ до миру в Україні знаходиться в Москві, якщо Москва погодиться деокупувати наші території, ми їх швидко інтегруємо і там буде нормальне життя", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі бойовики відкрили вогонь по позиціях українських військ в районі населеного пункту Шуми.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережного польоту виявила нові позиції бойовиків на Донбасі.