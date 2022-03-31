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Кулеба закликав бойкотувати Ritter Sport за роботу в Росії

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Четвер 31 березня 2022 07:15
Кулеба закликав бойкотувати Ritter Sport за роботу в Росії Фото: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати німецького виробника шоколаду Ritter Sport, який відмовився припинити роботу в Росії, незважаючи на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

"Ritter Sport відмовляється покинути Росію, посилаючись на можливі "серйозні наслідки" для компанії. Однак перебування в Росії загрожує гіршими наслідками, такими як фатальний збиток репутації. Досить спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Збережіть ім'я та прибуток вашого бренду", - написав він англійською мовою.

На момент написання новини пост Кулеби зібрав 3259 ретвітів, 245 твітів з цитатами і 9374 лайків.

Нагадаємо, Кулеба закликав Євросоюз до максимально жорсткого пакету санкцій проти Російської Федерації. Він обговорив це з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Раніше Кулеба закликав всі країни ввести відповідальність за використання символу Z, який використовується для публічної підтримки війни Росії проти України.

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