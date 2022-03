Кулеба закликав бойкотувати Ritter Sport за роботу в Росії

"Ritter Sport відмовляється покинути Росію, посилаючись на можливі "серйозні наслідки" для компанії. Однак перебування в Росії загрожує гіршими наслідками, такими як фатальний збиток репутації. Досить спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Збережіть ім'я та прибуток вашого бренду", - написав він англійською мовою.

На момент написання новини пост Кулеби зібрав 3259 ретвітів, 245 твітів з цитатами і 9374 лайків.

