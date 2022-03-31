Кулеба закликав бойкотувати Ritter Sport за роботу в Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати німецького виробника шоколаду Ritter Sport, який відмовився припинити роботу в Росії, незважаючи на війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.
"Ritter Sport відмовляється покинути Росію, посилаючись на можливі "серйозні наслідки" для компанії. Однак перебування в Росії загрожує гіршими наслідками, такими як фатальний збиток репутації. Досить спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Збережіть ім'я та прибуток вашого бренду", - написав він англійською мовою.
На момент написання новини пост Кулеби зібрав 3259 ретвітів, 245 твітів з цитатами і 9374 лайків.
Ritter Sport refuses to pull out of Russia citing possible ‘serious effects’ for the company. However, remaining in Russia brings worse effects, such as a fatal damage to reputation. Stop sponsoring war crimes, Ritter Sport. Save your brand’s name and profits. #BoycottRitterSport pic.twitter.com/cx0t3KNAHV— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2022
Нагадаємо, Кулеба закликав Євросоюз до максимально жорсткого пакету санкцій проти Російської Федерації. Він обговорив це з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.
Раніше Кулеба закликав всі країни ввести відповідальність за використання символу Z, який використовується для публічної підтримки війни Росії проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.