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Парламентська делегація Грузії відмовилася відвідати Україну у річницю вторгнення РФ

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Тбілісі, Понеділок 20 лютого 2023 18:50
Парламентська делегація Грузії відмовилася відвідати Україну у річницю вторгнення РФ Фото: член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Парламентська делегація Грузії відмовилася відвідати Київ у річницю російського вторгнення в Україну.

Про це заявив член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

"Коли високопосадовці України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув'язненого Саакашвілі, у якого багато серйозних звинувачень, називають політв'язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин", - заявив він.

Політик заявив, що уряд Грузії підтримує Україну і робить "все на всіх рівнях", тоді як багато сильних держав, у тому числі і європейських, "не наважилися зробити те, що наважилася Грузія проти Росії".

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вона хоче, щоб у рамках мирної угоди РФ з Україною було прописано пункт про вихід російських військ з окупованих територій Грузії.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський закликав політиків допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його смерті.

Водночас, країни Балтії закликали уряд Грузії відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.

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