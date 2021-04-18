UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба примет участие в заседании Совета ЕС по обострению на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля. Темой завтрашнего заседания Совета ЕС будет обострение на Донбассе и агрессивные действия России вблизи украинской границы.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

Завтра министры иностранных дел ЕС планируют рассмотреть вопрос обострения ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к украинской границе.

"Кулеба проинформирует коллег из Европейского союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - рассказали в украинском МИД.

Отметим, Совет ЕС по иностранным делам - высший орган Евросоюза, который принимает практические решения и формирует объединенную позицию стран ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Напомним, заседание Совета ЕС анонсировал глава МИД Нидерландов после разговора с Кулебою в начале апреля. Тогда министры обсуждали обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск.

Также на заседание Совета ЕС по иностранным делам планируют обсудить действия России в Черном море. Речь идет о закрытии части акватории вблизи Керченского пролива для проведения военных учений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Совет ЕвропыДмитрий КулебаДонбассагрессия РФ
Читайте также
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС 17 раз: ранен украинский военный
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ в Донецкой области
Прогноз погоды