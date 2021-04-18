Кулеба візьме участь у засіданні Ради ЄС щодо загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах 19 квітня. Темою завтрашнього засідання Ради ЄС буде загострення на Донбасі та агресивні дії Росії поблизу українського кордону.

Про це йдеться на сайті МЗС України .

Зазначимо, Рада ЄС у закордонних справах - найвищий орган Євросоюзу, який ухвалює практичні рішення та формує об'єднану позицію країн ЄС щодо питань зовнішньої політики та безпеки.

"Кулеба поінформує колег з Європейського союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС", - розповіли в українському МЗС.

Завтра міністри закордонних справ ЄС планують розглянути питання загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, засідання Ради ЄС анонсував глава МЗС Нідерландів після розмови з Кулебою на початку квітня. Тоді міністри обговорювали загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ.

Також на засідання Ради ЄС у закордонних справах планують обговорити дії Росії в Чорному морі. Мова йде про закриття частини акваторії поблизу Керченської протоки для проведення військових навчань.