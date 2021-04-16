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Совет ЕС обсудит закрытие Россией акватории Черного моря возле Крыма

Новина українською → Брюссель, Пятница 16 апреля 2021 14:58
Совет ЕС обсудит закрытие Россией акватории Черного моря возле Крыма Фото: представитель ЕК по вопросам внешней политики Петер Стано (скрин видео ютуб EU Debates)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 19 апреля, Совет Европейского союза обсудит закрытие Россией акватории Черного моря возле оккупированного Крыма. Министры иностранных дел стран ЕС примут во внимание все аспекты.

Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

"В отношении анонса, сделанного Россией, мы приняли это во внимание и анализируем, равно как и ситуацию в целом. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель будет обсуждать этот вопрос на заседании министров иностранных дел", - отметил Стано.

Он также добавил, что после встречи у Европейского союза будет четкая позиция.

Отметим, ранее Россия объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных кораблей под предлогом военных учений. Акватория будет закрыта со следующей недели до октября 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены направить в Черное море два эсминца на фоне стягивания российских войск к границе Украины, но позже стало известно, что Вашингтон пока отказался от этих планов.

При этом, по оценке США, Россия перебросила дополнительно в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных. Теперь общая численность группировки составляет около 31,5 тысяч.

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