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Кулеба прилетить до Гааги на конференцію щодо воєнних злочинів росіян

Гаага, Понеділок 01 квітня 2024 22:49
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Кулеба прилетить до Гааги на конференцію щодо воєнних злочинів росіян Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба завтра, 2 квітня, відвідає Гаагу. Зокрема, він братиме участь у конференції про воєнні злочини російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

За інформацією відомства, метою конференції "Відновлення справедливості для України" є обговорення відповідного пункту формули миру та опрацювання результатів розслідування злочинів, скоєних російськими окупантами на території України.

Основну увагу приділять створенню спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Організаторами конференції є Україна, Нідерланди та Єврокомісія. Участь візьмуть прокурор Міжнародного кримінального суду, генеральний секретар Ради Європи, президент Євроюсту, представники Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, Міжнародного центру переслідування за злочин агресії проти України та інші.

За результатами конференції планується ухвалення політичної декларації.

Також, за інформацією МЗС, Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з нідерландською колегою Ханке Бряунс Слот.

Військові злочини росіян

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово чинили військові злочини в Україні. Зокрема, вони розстрілювали українських полонених, знущалися з цивільних і не лише.

Нещодавно журналісти писали про те, що двоє військових РФ розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном.

Також міністр юстиції Німеччини Марк Бушман заявляв, що його країна зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

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