Кулеба прилетит в Гаагу на конференцию по военным преступлениям россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 2 апреля, посетит Гаагу. В частности, он будет участвовать в конференции о военных преступлениях российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

По информации ведомства, целью конференции "Восстановление справедливости для Украины" является обсуждение соответствующего пункта формулы мира и проработка результатов расследования преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины. Основное внимание уделят созданию спецтрибунала насчет преступления агрессии против Украины. Организаторами конференции являются Украина, Нидерланды и Еврокомиссия. Участие примут прокурор Международного уголовного суда, генеральный секретарь Совета Европы, президент Евроюста, представители Международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины и другие. По результатам конференции планируется принятие политической декларации. Также, по информации МИД, Кулеба проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с нидерландской коллегой Ханке Бряунс Слот.