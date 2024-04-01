Кулеба прилетит в Гаагу на конференцию по военным преступлениям россиян
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 2 апреля, посетит Гаагу. В частности, он будет участвовать в конференции о военных преступлениях российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
По информации ведомства, целью конференции "Восстановление справедливости для Украины" является обсуждение соответствующего пункта формулы мира и проработка результатов расследования преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины.
Основное внимание уделят созданию спецтрибунала насчет преступления агрессии против Украины.
Организаторами конференции являются Украина, Нидерланды и Еврокомиссия. Участие примут прокурор Международного уголовного суда, генеральный секретарь Совета Европы, президент Евроюста, представители Международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины и другие.
По результатам конференции планируется принятие политической декларации.
Также, по информации МИД, Кулеба проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с нидерландской коллегой Ханке Бряунс Слот.
Военные преступления россиян
Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления в Украине. В частности, они расстреливали украинских пленных, издевались над гражданскими и не только.
Недавно журналисты писали о том, что двое военных РФ расстреляли трех гражданских во временно оккупированном селе Коханы под Херсоном.
Также министр юстиции Германии Марк Бушман заявлял, что его страна собрала более 500 доказательств военных преступлений российских оккупантов в Украине.
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