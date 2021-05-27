Кулеба пригласил главу МИД Азербайджана в Украину

В ходе беседы Кулеба поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также подчеркнул, что позиция Киева по поддержке территориальной целостности Азербайджана была и остается неизменной.

В свою очередь глава МИД Азербайджана подтвердил, что его страна готова взаимодействовать с Украиной как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций в вопросе восстановления территориальной целостности.

Кроме того, министры обсудили подготовку к саммиту "Крымской платформы" и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины 23-24 августа в Киеве.

"Стороны договорились активизировать двусторонний диалог на высоком уровне. Дмитрий Кулеба также пригласил Джейхун Байрамова осуществить визит в Украину", - говорится в сообщении.

Также министры отдельно обсудили ситуацию по безопасности в регионе Южного Кавказа. Кулеба отметил важность урегулирования существующих спорных вопросов между двумя государствами исключительно путем мирного диалога.