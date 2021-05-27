Кулеба запросив главу МЗС Азербайджану в Україну

В ході бесіди Кулеба подякував Азербайджану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Він також підкреслив, що позиція Києва щодо підтримки територіальної цілісності Азербайджану була і залишається незмінною.

У свою чергу глава МЗС Азербайджану підтвердив, що його країна готова взаємодіяти з Україною як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій в питанні відновлення територіальної цілісності.

Крім того, міністри обговорили підготовку до саміту "Кримської платформи" та святкування 30-ї річниці Незалежності України 23-24 серпня в Києві.

"Сторони домовилися активізувати двосторонній діалог на високому рівні. Дмитро Кулеба також запросив Джейхун Байрамова здійснити візит в Україну", - йдеться в повідомленні.

Також міністри окремо обговорили ситуацію з безпеки в регіоні Південного Кавказу. Кулеба наголосив на важливості врегулювання існуючих спірних питань між двома державами виключно шляхом мирного діалогу.