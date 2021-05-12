ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский пригласил президента Румынии на саммит Крымской платформы

Новина українською →
Киев, Среда 12 мая 2021 20:27
Зеленский пригласил президента Румынии на саммит Крымской платформы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Румынии Клауса Йоханниса на учредительный саммит Крымской платформы, который состоится в августе 2021 года. Приглашение было высказано во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран.

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский рассказал румынскому президенту о недавнем обострении на Донбассе и вдоль украинской границы, а также поблагодарил за заявление лидеров стран Группы "Бухарест 9", которое подтверждает понимание опасности политики России в Черноморском регионе.

Отдельно лидеры стран обсудили меры, направленные на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, в частности по обеспечению более широкого доступа к качественным и сертифицированным вакцинам.

Зеленский и Йоханнис также задели недавние шаги Украины в направлении европейской интеграции. Украинский президент представил румынскому коллеге инициативу по поддержке странами ЕС будущего членства Украины в союзе и предложил подписать соответствующую декларацию.

"Это станет весомым практическим вкладом Румынии, наряду с другими государствами - членами ЕС, в поддержку европейской перспективы Украинского государства", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.

Недавно Зеленский пригласил на саммит Крымской платформы президента США. А американский госсекретарь подтвердил, что США примут участие в мероприятии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Крым Румыния Президент
NEWS
Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов
Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет