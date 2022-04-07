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Кулеба предложил миру соглашение: "Вы нам помогаете - мы побеждаем"

Фото министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил мировым лидерам честную сделку, которая поможет победить в войне с Россией. Глава МИД поблагодарил министров G7 за приглашение на саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Благодарен министрам G7 за приглашение (на саммит - ред.)", - написал Кулеба.

По его словам, на встрече обсуждались пути вывода военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на новый уровень на фоне противостояния с Россией.

"Украина предлагает честную сделку: мир оказывает нам всю необходимую поддержку; мы боремся и побеждаем Путина в Украине", - уточнил глава МИД.

Напомним, по итогам саммита министры иностранных дел стран "Большой семерки" поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека.

Отметим, сегодня Генассамблея ООН проголосует за исключение России из Совета по правам человека. Для положительного решения требуется две трети голосов.

Война России против Украины продолжается 43-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Дмитрий КулебаG7Война России против Украины