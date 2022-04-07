Кулеба запропонував світу угоду: "Ви нам допомагаєте - ми перемагаємо"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував світовим лідерам чесну угоду, яка допоможе перемогти у війні з Росією. Глава МЗС подякував міністрам G7 за запрошення на саміт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.
"Вдячний міністрам G7 за запрошення (на саміт - ред.)", - написав Кулеба.
За його словами, на зустрічі обговорювалися шляхи виведення військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні на новий рівень на тлі протистояння з Росією.
"Україна пропонує чесну угоду: світ надає нам всю необхідну підтримку; ми боремося і перемагаємо Путіна в Україні", - уточнив глава МЗС.
Нагадаємо, за підсумками саміту міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підтримали виключення Росії з Ради ООН з прав людини.
Зазначимо, сьогодні Генасамблея ООН проголосує за виключення Росії з Ради з прав людини. Для позитивного рішення потрібно дві третини голосів.
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