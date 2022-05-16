Кулеба запропонував ЄС відновити один з постраждалих регіонів України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з комісаром ЄС з економіки Паолом Джентілоні. Запропонував союзу взяти на себе ініціативу та відновити один з постраждалих регіонів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Зустрівся з комісаром Паоло Джентілоні. Наслідуючи ініціативу Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе ініціативу щодо відновлення одного із зруйнованих війною регіонів України. ЄС також підтримуватиме відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів та послуг у єдиний ринок ЄС", - пише Кулеба.