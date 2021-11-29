МЗС про пропозицію Ердогана: вітаємо будь-які зусилля, які можуть допомогти закінчити війну

Україна вітає будь-які зусилля партнерів, які можуть допомогти в завершенні військового конфлікту на Донбасі і поверненні тимчасово непідконтрольних уряду територій. При цьому Україна залишається відданою нормандському формату.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Україна залишається відданою роботі в нормандському форматі, однак ми ніколи не відмовляємося від будь-яких пропозицій або ініціатив, запропонованих іншими партнерами і друзями. Ми будемо вітати будь-які зусилля, які можуть допомогти нам у закінченні цієї війни, поверненні територій Україні, які зараз опинилися під російським контролем. Ми готові працювати з такими партнерами і координувати зусилля", - заявив він.

Кулеба підкреслив, що в України і Туреччини хороші відносини і високий рівень довіри між президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він також додав, що Україна наполягає на єдиній умові, що не повинно бути ніяких домовленостей про Україну без України.