МЗС про пропозицію Ердогана: вітаємо будь-які зусилля, які можуть допомогти закінчити війну
Україна вітає будь-які зусилля партнерів, які можуть допомогти в завершенні військового конфлікту на Донбасі і поверненні тимчасово непідконтрольних уряду територій. При цьому Україна залишається відданою нормандському формату.
Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Україна залишається відданою роботі в нормандському форматі, однак ми ніколи не відмовляємося від будь-яких пропозицій або ініціатив, запропонованих іншими партнерами і друзями. Ми будемо вітати будь-які зусилля, які можуть допомогти нам у закінченні цієї війни, поверненні територій Україні, які зараз опинилися під російським контролем. Ми готові працювати з такими партнерами і координувати зусилля", - заявив він.
Кулеба підкреслив, що в України і Туреччини хороші відносини і високий рівень довіри між президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом.
Він також додав, що Україна наполягає на єдиній умові, що не повинно бути ніяких домовленостей про Україну без України.
Нагадаємо, сьогодні Ердоган заявив, що готовий стати посередником між Україною і Росією.