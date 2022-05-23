Кулеба о позиции Франции по вступлению Украины в ЕС: "зрады" не будет

Несмотря на последние заявления из Франции о том, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько лет, дискуссии продолжаются. Париж поддерживает украинских партнеров, в частности, поставками оружия и продвижением санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир в Instagram писателя и военнослужащего Валерия Маркуса с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Если коротко: зрады не будет. Ни с Францией, ни с другой страной. Никто нас не сможет ломать или заставлять делать то, чего мы не хотим. Какими бы ни были заголовки, Франция дает нам оружие и продвигает санкции. Есть у нас дискуссия по поводу того, каким будет путь Украины к членству в ЕС и сколько он займет время. По этому поводу мы с ними активно дискутируем", - отметил он.

Он также добавил, что ситуацию нужно рассматривать комплексно и нельзя "шеймить" Францию из-за заголовков новостей.