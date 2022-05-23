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МИД о сроках вступления Украины в ЕС: настаиваем на предоставлении кандидатства в июне

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 мая 2022 13:14
МИД о сроках вступления Украины в ЕС: настаиваем на предоставлении кандидатства в июне Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталия Гурковская

Предоставление статуса члена ЕС уже в июне станет "важным сигналом для украинцев" со стороны Европы. В то же время, в Украине понимают, что статус члена не является гарантией немедленного вступления в Европейский союз.

Об этом РБК-Украина сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление министра-делегата Франции по европейским делам о долгосрочном ступени Украины в ЕС.

"Война России против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы. Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС - изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и более процветающим. Именно поэтому мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне", - сказал он.

По его словам, сейчас Украина - единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия.

"Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это - процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", - констатирует Николенко.

Как сообщалось, министр-делегат Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Украинским властям следует прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте.

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