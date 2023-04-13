Кулеба пояснив, коли в Україні настане "справжній мир"

Усі українські міста та Крим мають і будуть знову у складі України, а справжній мир настане з відновленням кордонів країни.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час конференції з безпеки Чорного моря в Бухаресті, пише РБК-Україна з посиланням на Кримську платформу .

“Якщо раптом від когось ви почуєте, що тимчасово окупований Крим чи інші окуповані території України можуть не повернутися під контроль нашої держави, знайте, ми категорично не згодні з такою позицією. Немає різниці між Сімферополем, Донецьком чи Луганськом - це все частина України, вони мають повернутися додому”, - сказав він.

Він нагадав, що першою спробою Росії окупувати частину України був конфлікт на острові Тузла у Чорному морі, 20 років тому. А також навів приклад учасникам, коли молодий лейтенант 9 років тому відкрив вогонь по російському окупанту. Сьогодні він вже полковник і продовжує боронити Україну.

"Ці приклади я навів вам для того, щоб нагадати - війна почалася не рік тому, а 9 років тому. Весь цей час ми захищаємо нашу державу", - сказав він.

Кулеба наголосив, що Україна прагне миру, але тільки повернувши свої землі.

"Реальний мир - це коли Україна поверне під свій контроль історичні землі. Реальний мир - це коли українські громадяни зможуть повернутися до себе додому, в тому числі і в нині окупований Крим. Реальний мир - це мирні кораблі у Чорному морі, а не військові. Це те, за що ми боремось", - наголосив очільник МЗС.

Як повідомлялося, в "злитих" секретних даних Пентагону міститься оцінка США чотирьох "диких" малоймовірних сценаріїв у ході війни РФ проти України.

Зокрема, у списку у списку: смерть російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва Збройними силами РФ та український удар по Кремлю.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися "засекречені військові документи", які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування сил української армії перед контрнаступом. В ОП та українській розвідці назвали документи фейковими, до того ж, вважають російську розвідку причетною до інциденту.

Детальніше про "витік" секретних документів США і наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.