Кулеба пояснив, коли в Україні настане "справжній мир"
Усі українські міста та Крим мають і будуть знову у складі України, а справжній мир настане з відновленням кордонів країни.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час конференції з безпеки Чорного моря в Бухаресті, пише РБК-Україна з посиланням на Кримську платформу.
“Якщо раптом від когось ви почуєте, що тимчасово окупований Крим чи інші окуповані території України можуть не повернутися під контроль нашої держави, знайте, ми категорично не згодні з такою позицією. Немає різниці між Сімферополем, Донецьком чи Луганськом - це все частина України, вони мають повернутися додому”, - сказав він.
Він нагадав, що першою спробою Росії окупувати частину України був конфлікт на острові Тузла у Чорному морі, 20 років тому. А також навів приклад учасникам, коли молодий лейтенант 9 років тому відкрив вогонь по російському окупанту. Сьогодні він вже полковник і продовжує боронити Україну.
"Ці приклади я навів вам для того, щоб нагадати - війна почалася не рік тому, а 9 років тому. Весь цей час ми захищаємо нашу державу", - сказав він.
Кулеба наголосив, що Україна прагне миру, але тільки повернувши свої землі.
"Реальний мир - це коли Україна поверне під свій контроль історичні землі. Реальний мир - це коли українські громадяни зможуть повернутися до себе додому, в тому числі і в нині окупований Крим. Реальний мир - це мирні кораблі у Чорному морі, а не військові. Це те, за що ми боремось", - наголосив очільник МЗС.
Як повідомлялося, в "злитих" секретних даних Пентагону міститься оцінка США чотирьох "диких" малоймовірних сценаріїв у ході війни РФ проти України.
Зокрема, у списку у списку: смерть російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва Збройними силами РФ та український удар по Кремлю.
Нагадаємо, у соцмережах з'явилися "засекречені військові документи", які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування сил української армії перед контрнаступом. В ОП та українській розвідці назвали документи фейковими, до того ж, вважають російську розвідку причетною до інциденту.
Детальніше про "витік" секретних документів США і наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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