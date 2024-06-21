Кулеба пояснив, за яким форматом можлива участь Росії у другому саміті миру

Як пояснив міністр, Україна допускає, що може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи під час саміту миру. Тоді Україна не взаємодіяла з Росією напряму, а лише через посередників - ООН та Туреччину.

"У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, потім Туреччина і ООН вели перемовини з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН і Україною, а також Туреччиною, ООН і Росією", - заявив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Україна не прагне прямих контактів з Росією з огляду на те, що Москва продовжує свої воєнні злочини та намагається знищити українську державність.