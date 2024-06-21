Кулеба пояснив, за яким форматом можлива участь Росії у другому саміті миру

Україна не хоче прямих контактів з Росією на другому саміті миру. Проте допускається формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.
Як пояснив міністр, Україна допускає, що може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи під час саміту миру. Тоді Україна не взаємодіяла з Росією напряму, а лише через посередників - ООН та Туреччину.
"У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, потім Туреччина і ООН вели перемовини з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН і Україною, а також Туреччиною, ООН і Росією", - заявив Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що Україна не прагне прямих контактів з Росією з огляду на те, що Москва продовжує свої воєнні злочини та намагається знищити українську державність.
Нагадаємо,15 та 16 червня у Швейцарії відбувся перший саміт миру України. На ньому були представники понад 100 країн та міжнародних організацій.
За результатами саміту було ухвалене спільне комюніке, яке підписали не всі учасники. Проте документ відкритий, і до нього можуть приєднатися інші країни.
Україна не виключала участь Росії під час другого саміту миру.
Детальніше про саміт миру та які будуть подальші кроки України - у нашому матеріалі.
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