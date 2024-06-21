Кулеба объяснил, по какому формату возможно участие России во втором саммите мира

Как объяснил министр, Украина допускает, что может быть использован опыт Черноморской зерновой инициативы во время саммита мира. Тогда Украина не взаимодействовала с Россией напрямую, а только через посредников - ООН и Турцию.

"У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не стремится к прямым контактам с Россией ввиду того, что Москва продолжает свои военные преступления и пытается уничтожить украинскую государственность.