UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба пояснил давление Украины на НАТО: мы в вакууме безопасности

Автор: РБК-Украина

Украина усиливает словесное давление на НАТО, потому что страна остается "в вакууме безопасности". Даже в то время, как страна борется с боевиками на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Reuters.

"Мы не являемся членами какого-либо альянса безопасности... Так что да, мы - нация, отчаянно ищущая безопасности. И это побуждает нас быть активными, настойчивыми, если позволите", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что Киев разочарован явным нежеланием некоторых европейских членов НАТО - стремящихся не раздражать Москву - принять Украину.

По его словам, даже президент Соединенных Штатов Джо Байден, заявив о поддержке территориальной целостности Украины, заявил, что Украина должна искоренить коррупцию и соответствовать другим критериям, прежде чем она сможет вступить в альянс.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

Кроме того, президент Владимир Зеленский призывал как можно скорее решить вопрос со вступлением Украины в НАТО.

Добавим, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже украинский лидер Владимир Зеленский поднимал тему ПДЧ и вступления в НАТО. В частности, он заявил, что хотел бы слышать больше конкретики в этом вопросе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаНАТО