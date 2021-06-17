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Кулеба пояснил давление Украины на НАТО: мы в вакууме безопасности

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Четверг 17 июня 2021 22:02
Кулеба пояснил давление Украины на НАТО: мы в вакууме безопасности Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина усиливает словесное давление на НАТО, потому что страна остается "в вакууме безопасности". Даже в то время, как страна борется с боевиками на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Reuters.

"Мы не являемся членами какого-либо альянса безопасности... Так что да, мы - нация, отчаянно ищущая безопасности. И это побуждает нас быть активными, настойчивыми, если позволите", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что Киев разочарован явным нежеланием некоторых европейских членов НАТО - стремящихся не раздражать Москву - принять Украину.

По его словам, даже президент Соединенных Штатов Джо Байден, заявив о поддержке территориальной целостности Украины, заявил, что Украина должна искоренить коррупцию и соответствовать другим критериям, прежде чем она сможет вступить в альянс.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

Кроме того, президент Владимир Зеленский призывал как можно скорее решить вопрос со вступлением Украины в НАТО.

Добавим, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже украинский лидер Владимир Зеленский поднимал тему ПДЧ и вступления в НАТО. В частности, он заявил, что хотел бы слышать больше конкретики в этом вопросе.

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Дмитрий Кулеба НАТО
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