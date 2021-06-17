Кулеба пояснил давление Украины на НАТО: мы в вакууме безопасности

Украина усиливает словесное давление на НАТО, потому что страна остается "в вакууме безопасности". Даже в то время, как страна борется с боевиками на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Reuters.

"Мы не являемся членами какого-либо альянса безопасности... Так что да, мы - нация, отчаянно ищущая безопасности. И это побуждает нас быть активными, настойчивыми, если позволите", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что Киев разочарован явным нежеланием некоторых европейских членов НАТО - стремящихся не раздражать Москву - принять Украину.

По его словам, даже президент Соединенных Штатов Джо Байден, заявив о поддержке территориальной целостности Украины, заявил, что Украина должна искоренить коррупцию и соответствовать другим критериям, прежде чем она сможет вступить в альянс.