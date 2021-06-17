Кулеба пояснив тиск України на НАТО: ми у вакуумі безпеки

Україна посилює словесний тиск на НАТО, тому що країна залишається "у вакуумі безпеки". Навіть у той час, як країна бореться з бойовиками на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Reuters.

"Ми не є членами будь-якого Альянсу безпеки... Так, так, ми-нація, яка відчайдушно шукає безпеки. І це спонукає нас бути активними, наполегливими, якщо дозволите", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що Київ розчарований явним небажанням деяких європейських членів НАТО-які прагнуть не дратувати Москву-прийняти Україну.

За його словами, навіть президент Сполучених Штатів Джо Байден, заявивши про підтримку територіальної цілісності України, заявив, що Україна повинна викорінити корупцію і відповідати іншим критеріям, перш ніж вона зможе вступити в альянс.