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Кулеба пояснив тиск України на НАТО: ми у вакуумі безпеки

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Четвер 17 червня 2021 22:02
Кулеба пояснив тиск України на НАТО: ми у вакуумі безпеки Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна посилює словесний тиск на НАТО, тому що країна залишається "у вакуумі безпеки". Навіть у той час, як країна бореться з бойовиками на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Reuters.

"Ми не є членами будь-якого Альянсу безпеки... Так, так, ми-нація, яка відчайдушно шукає безпеки. І це спонукає нас бути активними, наполегливими, якщо дозволите", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що Київ розчарований явним небажанням деяких європейських членів НАТО-які прагнуть не дратувати Москву-прийняти Україну.

За його словами, навіть президент Сполучених Штатів Джо Байден, заявивши про підтримку територіальної цілісності України, заявив, що Україна повинна викорінити корупцію і відповідати іншим критеріям, перш ніж вона зможе вступити в альянс.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО.

Крім того, президент Володимир Зеленський закликав якомога швидше вирішити питання зі вступом України до НАТО.

Додамо, що на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі український лідер Володимир Зеленський піднімав тему ПДЧ і вступу до НАТО. Зокрема, він заявив, що хотів би чути більше конкретики в цьому питанні.

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Дмитро Кулеба НАТО
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