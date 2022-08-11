Кулеба пояснив, що дасть визнання Росії державою-спонсором тероризму

Росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму, і зробити це якнайшвидше. Оскільки це ще більше ізолює її від цивілізованого світу та посприяє посиленню санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в колонці для РБК-Україна.

"Тероризм - це дійсно друге ім’я сучасної Росії, тому визнання її державою-спонсором тероризму буде лише юридичною фіксацією реальності. На практиці це означатиме запровадження додаткових санкцій як з боку США, так і з боку інших країн, ще глибшу міжнародну ізоляцію російського режиму та повне руйнування залишків репутації Росії на багато десятиріч", - пояснює Кулеба.

Міністр звертає увагу, що останній пункт чи на найбільш важливий, адже протягом багатьох років Росія використовувала саме поняття боротьби з тероризмом для найбільш витончених маніпуляцій.

"Саме "спільною боротьбою з тероризмом" багато років виправдовували потребу взаємодії з Росією. Під цим соусом Росія відбілювала свою репутацію в Євросоюзі після свого нападу на Грузію у 2008 та Україну у 2014 році, відновлювала контакти зі США та іншими країнами", - підкреслює Кулеба.

Він також звернув увагу, що Росія нав’язувала міф про свою нібито "конструктивну роль" у протидії тероризму для виправдання власних воєн, починаючи з Чечні та завершуючи Сирією, але жодна з них не була справедливою чи виправданою.

"Внесення Росії в список держав-спонсорів тероризму назавжди зруйнує цей міф. Росія є джерелом тероризму, а не борцем із ним", - підсумував міністр.

Нагадаємо, нещодавно Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, що закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Тож, якщо буде ухвалене відповідне рішення, то РФ офіційно може стати п'ятою у списку держав-спонсорів тероризму.

При цьому, як заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, якщо цього кроку не зроблять у Держдепі США, в іншому випадку це зробить Конгрес.

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